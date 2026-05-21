Flagg nangulo sa All-Rookie 1st team

Gipangulohan ni Dallas Mavericks No. 1 pick Cooper Flagg ang nangapili alang sa Kia National Basketball Association (NBA) All-Rookie first team, nga ginanunyo kagahapon, Huwebes, Mayo 21, 2026 (PH time).

Si Flagg, kinsa maoy napiling Rookie of the Year, giubanan nila ni Charlotte Hornets guard Kon Knueppel, Philadelphia 76ers guard VJ Edgecombe, San Antonio Spurs guard Dylan Harper ug Memphis Grizzlies guard Cedric Coward.

Nahisakop sa All-Rookie second team mao sila si New Orleans Pelicans center Derik Queen, Sacramento Kings center Maxime Raynaud, Pelicans guard Jeremiah Fears, Utah Jazz guard Ace Bailey ug Toronto Raptors forward Collin Murray-Boyles. / Gikan sa wires