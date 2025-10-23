Flagg wa nakauyon sa iyang pagduwa

Giangkon sa kasamtangang No. 1 overall pick nga si Cooper Flagg nga wala siya nakauyon sa iyang gipakitang duwa atol sa dakong kapildihan sa iyang team nga Dallas Mavericks batok sa San Antonio Spurs, 92-125, sa Huwebes, Oktubre 23, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Hinuon, gipasabot ni Flagg nga ilubong lang dayon kini niya sa limot ug magtutok siya sa umaabot.
“Not great. Obviously, didn’t play incredibly well, but we’ve got to move past it,” matod ni Flagg kinsa nimugna og 10 puntos ug 10 rebounds sa labing una niyang pagduwa sa NBA. / Gikan sa wires