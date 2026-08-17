Flexible nga trabaho, klase sa Luzon gipatuman tungod sa uwan, baha

Gimanduan sa Malacanang ang mga opisina sa gobiyerno sa pipila ka probinsya sa Luzon nga mobalhin sa alternatibong work arrangements tungod sa kusog nga pag-uwan nga dala sa habagat.
Ang Office of the Executive Secretary nagpagawas sa Memorandum Circular No. 127, nga naglangkob sa mga opisina sa gobiyerno sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, ug Occidental Mindoro.
Ubos sa maong mando, ang mga pampubliko ug pribadong eskwelahan sa mga apektadong lugar gimandoan usab nga mobalhin sa alternatibong learning modes aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante.
Ang mga ahensiya nga naghatag og basic ug health aervices ingon man ang mga nagdumala sa disaster response operations, magpadayon sa ilang gimbuhaton suma sa memorandum.
Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nagpagawas og orange rainfall warning sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Rizal, ug Pampanga.
Gipaabot nga makasinati ang maong mga lugar og kusog hangtod sa grabeng pag-uwan.
Matod sa Pagasa, ang hinay hangtod kasarangang nga adunay panagsang kusog nga uwan posible usab nga masinati sa Nueva Ecija ug sa pipila ka bahin sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Batangas, Laguna, ug Cavite. / TPM / SunStar Philippines