Flights kanselado tungod sa Super Typhoon Pepito

Pipila ka mga flight sa Bicol ug sa Manila ang gikanselar sa pipila ka mga airline subay sa paghapak sa Super Typhoon Pepito sa maong rehiyon.

Gisirhan usab sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) ang Bicol Tower Sabado sa hapon, Nobiyembre 16 tungod sa maong bagyo.

“All flights this afternoon are canceled,” matod sa tigpamaba sa CAAP nga si Eric Apolonio.

Base sa forecast, mi-landfall na ang maong bagyo sa Catanduanes kagabii (Nobiyembre 16) o sayo ning buntag sa Dominggo, Nobiyembre 17.

Nakita sab nga ang “area of probabilty” nga ang landfall point niini anaa sa sidlakanong baybayon bahin sa Camarines Sur or Albay.

Matod sa CAAP, ang Bicol International Airport, lakip na ang mga tugpahanan sa Naga ug Virac “have advanced their preparations where all precautionary measures are put in place.”

Lakip nga gikanselar sa CAAP ang mga flight sa Tacloban ug Calbayog diin miabot sa 30 ang kanselado nga flight nga nakaapekto sa kapin 1,400 ka mga indibidwal.

Ang lokal nga carriers nga Philippine Airlines ug Cebu Pacific, mikanselar na sab sa pipila niini ka flights gikan sa Manila ingon man gikan sa Cebu ug pabalik.

Pipila sa gikanselar mao ang Manila paingon sa Tacloban, Daraga sa Legazpi, Calbayog, Naga, Masbate, Tacloban, Virac, ug mga pabalik.

Wa na usab pabiyahea ang flights gikan Cebu paingon Tacloban, Legazpi, ug pabalik.

Kanselado na sab ang flights gikan Davao ug Iloilo paingon sa Tacloban ug pabalik.

Mamahimong mobisita sa social media pages sa mga airline ang apektado nga pasahero aron makuha ang detalye sa flight ingon man ang updated nga flights niini.

Mamahimong i-refund and tickets, o ibutang sa travel fund, pwede sab kini i-rebook. / PNA