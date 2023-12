Flights sa Manila diretso sa Bantayan airport gitinguha

Gitinguha ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga pa­liton sa Kapitolyo ang mga luna nga duol sa airport sa isla sa Bantayan aron ma­patas-an pa ang runway niini ug maka-accomodate na og commercial flights gikan ug paingon sa maong isla.

Kini maoy tinguha sa gobernador subay sa panagtigom kauban ang mga opisyal ug pangu sa mga airline company.

Sa kasamtangan, adunay 1.2 kilometro’ng runway ang airport sa isla apan nasayran nga kuwang kini aron mabiyahian og commercial flights.

Gikinahanglan nga mapalapdan ug mapatas-an ang runway niini gikan sa 1.2 ngadto na sa 1.8 kilometro.

Matod ni Garcia, dili na maghuwat ang Kapitolyo sa pundo gikan sa Nasudnong Kagamhanan tungod sa giingong pagsugwak na sa mga langyaw nga turista ug lokal nga bisita aron motan-aw sa maanindot nga whitesand beaches sa lugar.

“We cannot wait for the National Government to fund us and I really want this to be happening already because Bantayan is right for tourist arri­vals. It’s already exploding as it is when it’s so difficult to get there for hours,” matod ni Garcia pinaagi sa Sugbo News, social media platform sa Kapitolyo.

Gipahibalo sa Capitol Information Office nga subay niini, gitahasan sa gobernador ang Provincial Environment and Natural Resources Office (PENRO) nga mohimo og survey ug susihon ang mga luna sa palibot sa airport aron paliton ug makasugod na sa pagpalapad ug pagpalambo sa runway ug terminal.

Ugaling mahinayon ang maong plano, gilauman nga sa sunod tuig aduna nay commercial flights nga masakyan gikan sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) paingon na sa isla sa Bantayan.

Sa pagkakaron, mahimo nga mag land trip gikan sa dakbayan sa Sugbo paingon sa isla nga moabot og upat ka oras ang biyahe.