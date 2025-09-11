Flood control project sa Budlaan katumpagon

Nabalaka si Cebu City Mayor Nestor Archival sa kalidad sa usa ka flood control project sa Barangay Budlaan human niya nakita nga nagsugod na og kaguba ang mga riprap niini.
Atol sa iyang pag-inspeksyon niadtong Huwebes, Septiyembre 11, 2025, naobserbahan ni Archival nga ang pundasyon sa estruktura hinimo sa mga bato nga gihapnig lang ug walay saktong semento o kabiliya nga nagsilbing suporta.
Matod niya isip usa ka inhenyero, kini nga trabaho dili saktong pagkahimo ug daling mohugno kon maigo sa kusog nga bul-og sa tubig.
Ang proyekto gipatuman sa Department of Public Works and Highways (DPWH) niadtong 2019.
Nagpaabot ang mayor sa opisyal nga taho aron makompirmar ang ngalan sa kontraktor ug ang kantidad sa proyekto.
Gipasabot ni Archival nga kon dili masulbad ang problema, ang mga balay duol sa proyekto mahimong maapektuhan.
Si Nora Ramos, usa ka residente, nagkanayon nga nabanlas ang iyang balay sa baha niadtong Agusto 12.
Nabalaka sab si Kapitan Nerissa Antolihao sa Budlaan ug ang ubang mga residente sa Sityo San Roque nga maapektuhan sila sa pagdahili sa yuta.
Gireklamo sa kapitan nga gikan pa sa miaging administrasyon, gi-report na nila ang maong problema apan wa aksiyoni.
Gimanduan ni Archival ang Department of Engineering and Public Works (DEPW) aron makahimo og rekomendasyon sa mga angay buhaton.
Iyang giklaro nga posibleng dili na sakop sa warranty ang proyekto sanglit nahuman kini niadtong 2019. / CAV / BK Abellon, USJR Intern