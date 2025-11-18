Flood Control projects sa Sugbo gihulagway nga ‘Band-Aid’ ra

Mga eksperto nihulagway nga ang flood control projects mura ra og “band-aid” nga sulosyon sa nagkagrabe nga krisis sa kalikopan sa Sugbo.
Kini maoy pasidaan sa usa ka eksperto sa Soil and Water Expert and advocate niadtong Lunes, Nobiyembre 17, 2025, samtang ang probinsiya nag-atubang sa nagkadako nga mga epekto sa climate change.
Si William Granert, executive director sa Soil and Water Conservation Foundation Inc. (SWCFI), niingon nga ang kadaot nga dala sa Bagyong Tino nagpakita sa pakyas nga flood control projects sa Sugbo, apan lakip sab sa kombinasyon sa pagpamutol sa kahoy, pagpalambo sa mga lugar nga bahaan, ug dili igo nga mga sistema sa drainage.
Ang imprastraktura sama sa drainage, pagpalapad sa suba, ug pag-desilt mga temporaryo lamang nga solusyon. / EHP