Flood control sa Paknaan, nalusno

Wala pay duha ka semana sa dihang nahunlak ang P90 milyunes nga flood control structure sa Barangay Casuntingan, laing proyekto nga nagkantidad og P46 milyunes ang nahugno sab sa Barangay Paknaan, Mandaue City.
Ang insidente nahitabo niadtong gabii sa Martes, Agusto 26, 2025, dihang namatngunan nga ang 130 metros sa maong estruktura ang nihiwi, samtang ang 15 metros nga bahin nahugno sulod lang sa pipila ka oras gumikan sa kusog nga uwan.
Ang pagkahugno nahitabo sulod sa usa ka 6.5 ka ektarya nga urban poor compound sa Sityo Talong, Paknaan.
Sa sayo pa, niadtong Agusto 15, ang 15 metros nga riprap nga kabahin sa P90 milyunes nga 265 meters flood control project sa Barangay Casuntingan ang nahugno gumikan sa kusog nga uwan.
Ang proyekto gitukod niadtong 2024 sa On Point Construction, nakaangkon og gibanabana nga P500,000 nga danyos.
Sa memorandum inspection report nga giluwatan ni Steve Restty Jayme, Engineer II, construction section sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Cebu 6th District Engineering Office nga pinitsahan og Agusto 25, gitumbok ang structural instability nga wala makasugakod sa pagtipun-og sa tubig luyo sa PVC sheet piles.
Nakapasamot kini sa walay outlet alang sa pagpagawas sa tubig nga nagmugna og dili balanse nga hydraulic pressure.
Sa maong report, nagkanayon nga ang bahin sa Station 1+300 ngadto sa Station 1+430 daan nang wala sa linya nga vulnerable sa hydraulic ug earth pressures sa higayon nga mosuyla ang sapa.
Gisusi sa mga engineer sa DPWH ang lugar niadtong Agusto 27, apan nahugno ang estruktura human sa sunod-sunod nga pag-uwan. Mahitungod sa representante sa distrito, si District Engineer Gumer Castillo nagkanayon nga dili siya makakompirmar kon asa nga congressional office ang nagpaluyo sa proyekto, tungod kay kini gipatuman sa wala pa siya ma-assign dinhi.
PANAHON NI JONAS
Ang flood control project gihatag ngadto sa Ascentia Construction Inc. niadtong 2019 nga adunay budget nga P46,925,781. Base sa rekord nga kini gi-bid out niadtong Pebrero 2019 atol sa congressional term ni kanhi Mayor Jonas Cortes ug gipatuman niadtong Hulyo 2019.
Ang istruktura gituyo isip Level 1 nga sistema sa proteksyon aron mapugngan ang pagbanlas sa sapa sa Butuanon ug magsilbi nga pundasyon alang sa usa ka Level 2 nga proyekto nga maglakip sa stone masonry ug concrete revetments.
Gitataw sa DPWH ang kaimportante sa pagpahigayon og regular nga mga inspeksyon ug pagmentinar aron mamatikdan dayon ang mga timailhan sa structural instability ug mapugngan ang susamang mga kadaot sa umaabot.
IPAABOT SA SENADO
Tungod sa kasagmuyo sa balik-balik nga pagkahugno sa proyekto, ang residente sa Mandaue nga si Edward Ligas nagpasaka og reklamo sa Senate Blue Ribbon Committee nga nag-awhag sa usa ka imbestigasyon sa iyang gihulagway nga usik ug depektuso.
Naglaom si Ligas nga ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga kontraktor ug ahensiya nga responsable sa proyekto. /