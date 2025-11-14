Flood Management gipresentar ngadto sa Kapitolyo

Gipresentar sa Movement for a Livable Cebu (MLC) ang ilang petisyon alang sa dinalian nga aksiyon sa floodwater management atol sa tigom uban si Cebu Governor Pamela Baricuatro ug mga opisyal sa Kapitolyo isip kabahin sa paningkamot paghimo og long-term, base sa siyensiya nga mga solusyon sa problema sa pagbaha sa probinsiya.
Sa usa ka pamahayag gikan sa Cebu Province Public Information page niadtong Huwebes, Nobiyembre 13, 2025, ang presentasyon sa MLC nag-ingon nga ang grabeng pagbaha niadtong Nobiyembre 4 tungod sa dili maayo nga pagkaplano sa imprastraktura.
Dugang nila nga ang paglunop sa mga komunidad daplin sa sapa, usa ka direktang sangputanan sa mga pagpanghilabot sa importanteng mga agianan sa tubig ug sa mga flood-control structures nga dili epektibo ug puno sa korapsiyon.
Ang petisyon sa MLC nanawagan og unom ka key actions: pagmugna og Cebu Floodwater Management Office, deklarasyon sa no-build zones sa mga apektadong lugar, pagbalhin sa mga pamilya, pagtangtang sa sayop nga flood-control structures, usa ka moratorium sa pagpang-quarry sa riverbed, ug watershed rehabilitation.
Si Baricuatro nipadayag og hingpit nga suporta sa mga sugyot sa grupo nga nag-ingon nga ang Cebu nagkinahanglan og accountability, mga polisiya nga evidence-based, ug kooperasyon tali sa mga LGU aron mapugngan ang laing trahedya.
Gipahapsay atol sa miting ang teknikal ug dugay-dugay nga mga estratehiya sa pagpaminus nga dad-on ni Baricuatro sa umaabot nga miting kauban si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug DPWH Secretary Vince Dizon sa Manila.
Si Engr. Fortunato “Jun” Sanchez sa Mega Cebu nibanhaw pag-usab sa 2017 Mega Cebu Master Plan nga nagrekomendar sa pagtukod og siyam ka dagkong mga dam gikan sa Carcar City ngadto sa Danao City aron masulbad ang problema sa pagbaha ug kakuwang sa tubig.
Niingon si Provincial Administrator Atty. Ace Durano nga si Presidente Marcos nimando na kang Secretary Dizon nga i-update ang pagtuon ug ipadayon ang pagtukod sa dam sa Cebu.
Ang mga partisipante nagkasabot nga mangita og endorsement pinaagi sa Regional Development Council (RDC) nga gi-chair ni Baricuatro ug unahon ang tulo ka dam sa Mananga, Lusaran, ug Butuanon Rivers. / CDF