Flood project sa Inayawan gigahinan og P6.7 million

Human sa dugay nga pagkalangan, ang gipaabot nga flood control intervention alang sa mga komunidad daplin sa suba sa Barangay Inayawan nakakuha na og suporta human giaprubahan sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang pundo alang sa P6.7-milyones nga slope protection project.
Giisip kini nga krusyal nga lakang aron lig-unon ang nangatumpag nga pangpang sa suba ug mamenosan ang sige-sige nga pagbaha sa Bulacao River.
Gisagop sa konseho ang rekomendasyon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC) niadtong Marso 17, 2026, nga gamiton ang P6,732,000 ubos sa 2026 Local Disaster Risk Reduction and Management Fund (LDRRMF) alang sa proyekto sa Whiteroad.
Sa gihimong risk assessment sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), nasuta nga ang kasamtangang riprap naguba niadto pang Bagyong Odette sa 2021 ug mas nihuyang pa kini tungod sa Bagyong Tino niadtong 2025.
Sa pinakabag-o nga inspeksyon, nakita ang mga liki, natangtang nga mga bato, ug ang pagkahugno sa pipila ka bahin sa estruktura duol sa Sitio Riverside.
Kini naghatag og kabalaka sa kalig-on sa riverbank ug kaluwasan sa mga panimalay sa palibot.
Una nang nitaho ang mga opisyal sa barangay bahin sa sige-sige nga pagbaha sa pipila ka mga sitio, lakip na ang Tierra Dulce, Malipayon, ug Renaissance.
Sa hangyo niadtong 2025 ngadto sa City Hall, si Barangay Captain Kirk Bryan Repollo niingon nga ang tubig-baha sa pipila ka dapit moabot na sa hawak kon mag-uwan og kusog, samtang ang ubang komunidad makasinati og baha nga moabot gikan sa tuhod hangtod sa hawak, nga naghatag og peligro sa kaluwasan ug panglawas sa mga residente.
Ang maong proyekto naglakip sa pagtukod og slope protection aron mapalig-on ang riverbank ug mapugngan ang dugang pagdahili sa yuta (erosion).
Ang Department of Engineering and Public Works (DEPW) maoy mo-implementar sa maong proyekto.
Ubos sa Republic Act No. 10121, ang lokal nga pundo sa kalamidad mahimong gamiton alang sa mga proyekto sa mitigasyon ug rehabilitasyon nga nagtumong sa pagpamenos sa kakuyaw ug pagpanalipod sa mga komunidad gikan sa natural nga mga katalagman.
Gilauman nga kining maong proyekto makapugong sa risgo sa baha ug makapugong sa dugang pagkaguba sa estruktura daplin sa suba. / EHP