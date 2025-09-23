Flood wall sa Bonbon gisusi sa NBI 7

Aron mas mapaladman ang imbestigasyon, gisugdan na sa National Bureau of Investigation (NBI)7 ang ilang pagsusi sa tanang flood control projects ubos sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Giduaw sa mga sakop sa NBI 7 ang flood control project ug revetment structures sa Barangay Bonbon, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes, Septiyembre 23, 2025.
Nasuta sa NBI 7 ang flood control project sa Sityo Camarin, Barangay Bonbon mokantidad og P48 milyunes nga gi-award ngadto sa Quirante Construction Inc.
Laing proyekto sab sa maong Barangay nga mokantidad og P96 milyunes nga gipangulohan sa Kyle Construction Services nga gisugdan niadtong Marso 17, 2025, ug gipaabot nga mahuman sa Disyembre 2025.
Kini pinasubay sa mando sa Department of Justice (DOJ) pagsusi sa mga ebidensya sa ghost ug substandard projects may labot sa flood control.
Niluwat og subpoena ang buhatan sa DPWH ug uban pa nga ahensiya sama sa Department of Budget Management (DBM) ug Commission on Audit (COA) alang sa mga gikinahanglang dokumento.
Matod ni NBI 7 Regional Director Atty. Renan Agustus Oliva nga adunay tulo ka grupo nga ilang giumol aron maoy mosusi sa mga proyekto sa Siyudad sa Sugbo.
“But these projects are subject to verification maong moadto gyud mi sa area,” dugang niya.
Gitinguha sa NBI 7 nga mapaspasan ang imbestigasyon hinungdan nga aduna sila’y weekly progress report nga himuon.
Matod ni Oliva nga kabahin sa imbestigasyon ang personal nga pagsusi sa lugar ug ugaling dunay kadudahan makig-alayon sab sila sa mahimong makasusi sa teknikalidad sa kalidad sa proyekto.
“If we find irregularities sa documents, kaso gyud na,” matod ni Oliva. / ANV