Floyd makig-away ni Floyd sa Thailand

Gianunsyo ni American boxing legend Floyd Mayweather sa social media ning bag-uhay lang nga makig-away siya ni Australian Matty “The Jedi” Floyd sa usa ka exhibition bout karong Disyembre 19, 2026, sa Bangkok, Thailand.
Matod sa 49 anyos nga si Mayweather nga magsilbe kining tipik sa iyang preparasyon alang sa iyang pagbalik sa professional fight aron kontrahon si World Boxing Council (WBC) welterweight king American-Mexican Ryan Garcia.
“This is a tune up before me and Ryan Garcia lock up,” mensahe pa ni Mayweather, nga napatik sa www.boxingscene.com.
Sa niaging buwan, mismong si Garcia ang niingon nga gi-contact siya ni Mayweather kabahin sa intensyon niining makig-away kaniya.
Dili pa lang tantong dugay, nagkanayon si Garcia nga nagkasinabot na sila ni Mayweather kabahin sa ilang panagharong. / ESL