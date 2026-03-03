Floyd moasdang sa Athens, Greece

Mosagubang og laing exhibition bout si American Floyd Mayweather karong Hunyo, 2026, sa dili pa siya molugnot gikan sa pagretiro aron makigharong og balik ni Filipino Manny Pacquiao karong Septiyembre 19, 2026, sa Las Vegas, USA.
Gikataho sa Ring Magazine nga ning bag-ong kasabutan nga gisudlan ni Mayweather, iyang kontrahon ang usa ka Mike Zambidis sa Athens, Greece.
Sa dili pa siya moasdang sa Greece, si Mayweather makigsangka una sa iyang kababayang si heavyweight legend Mike Tyson sa laing exhibition bout karong Abril 25 sa Democratic Republic of Congo. / ESL