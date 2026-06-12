Flying A: RJ mas taas og maabot

Nagtuo si Philippine Basketball Association (PBA) legendary pointguard Johnny “Flying A” Abarrientos nga mas taas pa ang maabot sa iyang pag-umangkon nga si RJ Abarrientos kumpara sa iyang naabot sa labing unang professional nga liga sa Asya kaniadto.
“Mas malayo ang mararating nito,” matod sa gitawag sab og “Johnny A” kabahin ni RJ, nga napatik sa Spin.ph.
Gipadayag kini ni Johnny A human naangkon ni RJ ang Best Player of the Conference (BPC) award sa nagpadayon nga Season 50 Commissioner’s Cup ning bag-uhay lang.
Si Johnny A, kinsa nag-edad na og 55, gikonsiderar nga usa sa labing maayong pointguards nga nakaduwa sa PBA diin nakahakot kini og 12 ka mga kampyunato ubos sa Alaska team lakip na niini ang talagsaong Grand Slam title niadtong 1996.
Gawas sa mga titulo, si Johnny A mao sab ang napiling 1996 MVP ug kaduha kini nahipiling BPC niadtong 1996 ug 1997, ug kaduha sab kini natudlong Finals MVP.
Aduna pa’y laing mga pasidungog nga naangkon si Johnny A, kinsa usa sa PBA's 50 Greatest Players of all time.
Kabahin ni RJ, kinsa sulod pa lang sa duha ka mga tuig nagduwa sa PBA, ang BPC ug Rookie of the Year awards pa lang ang nakuha niini.
Apan hugot ang pagtuo ni Johnny A daghan pa nga mga pasidungog ug kalampusan nga maangkon ang iyang pag-umangkon sa pagpadayon sa karera niini.
“Willing kasi siyang matuto and very humble,” dugang p[aghulagway ni Johnny A kang RJ, kinsa usa sa labing mga sinaligan sa Brgy. Ginebra Gin Kings. / ESL