“Flying taxis” molupad sa 26 ka estado sa US

Ang U.S. Federal Aviation Administration (FAA) ug ang U.S. Department of Transportation (DOT) nipili og walo ka mga sugyot sa pilot project aron sugdan ang tinuod nga pagsulay sa mga sunod nga henerasyon nga ayroplano, sumala sa taho sa local media niadtong Martes.
Namatikdan usab nga ang mga “flying taxis” mahimo nang molupad sa dili madugay sa 26 ka estado sa U.S.
Ang maong mga proyekto kabahin sa bag-ong gilusad nga Advanced Air Mobility ug Electric Vertical Takeoff and Landing (eVTOL) Integration Pilot Program (eIPP), ug maglakip sa mga serbisyo sa urban air taxi, paghatod og kargamento, ug tubag sa medikal nga emerhensya.
Kining mga moderno nga ayroplano gilauman nga modagan pinaagi sa kuryente o hybrid nga makina ug mahimong magdala og mga pasahero o kargamento, dungan sa paglupad ug pagtugpa sa medyo gagmay nga mga lugar. Kanunay silang gitawag nga “flying taxis,” “air taxis” o “flying cars” nga nagpakita sa ilang potensyal isip alternatibo sa tradisyonal nga transportasyon.
Si U.S. Transportation Secretary Sean Duffy nagkanayon sa usa ka pamahayag niadtong Lunes nga ang mga napili nga panag-uban makatabang sa paghiusa sa mga bag-ong teknolohiya ngadto sa nasudnong sistema sa aviation.
Naglaom ang mga awtoridad sa U.S. nga ang mga inisyal nga operasyon magsugod sa ting-init sa 2026.
Ang eIPP gidesinyo aron makakuha og kasinatian sa operasyon ug datos nga makatabang sa paghimo og mga sumbanan sa kaluwasan sa umaabot para sa mga eVTOL nga ayroplano. Gidugang sa mga federal nga opisyal nga ang mga moapil nga ayroplano kasagaran molapas sa 599 kg ang gibug-aton.
Ang tulo ka tuig nga panahon sa pagtuon matapos 36 ka bulan human magsugod ang operasyon sa unang pilot project. Ang mga partisipante kinahanglang mosulod sa Other Transaction Agreements (OTAs) uban sa FAA aron limitahan ang piho nga mga utlanan sa operasyon sa ilang mga ayroplano. / Xinhua