FOI Ordinance sa Sugbo ipaubos sa ikatulo nga second-reading

Nakatakdang ipaubos sa ikatulo nga deliberasyon alang sa second-reading ang gisugyot nga Freedom of Information (FOI) Ordinance sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo karong Lunes, Mayo 18, 2026.
Ang author ning maong ordinansa nga si Mandaue City Lone District Provincial Board (PB) Member Malcolm Sanchez nihimo og lakang aron malangan ang pag-aprubar niini atol sa session niadtong Mayo 11 sa tinguha nga malakip ang nagkalainlaing mga komento, sugyot, ug opinyon nga gipadayag sa ubang mga sakop sa hunta.
“After considering all the comments, suggestions, and opinions of my colleagues in which I’m going to incorporate and refine the passage of the said ordinance for second reading in the next regular session, I move to defer the approval,” matod ni Sanchez.
Ang maong lakang nagtumong sa pag-institutionalize sa katungod sa publiko nga makakuha og impormasyon bahin sa mga opisyal nga transaksyon, procurement (pagpamalit), ug mga gasto sa level sa probinsya.
Kon mapasar, magtukod kini og mga espesipikong timeline alang sa pagpagawas sa mga dokumento, maglista sa mga pormal nga exemption sama sa national security ug personal privacy, ug maghimo og structured nga mekanismo sa pagdumala sa mga request alang sa datos.
Ang timeline alang sa second reading nagpakita sa gipalawman nga pag-review sa hunta. Ang unang deliberasyon sa second-reading nahitabo niadtong Mayo 4, gipadayon kini niadtong Lunes, Mayo 11, sa wala pa kini gi-reschedule alang sa ikatulo nga konsiderasyon karong Mayo 18.
Usa sa mga nag-unang revisions naglambigit sa estruktura sa pagdumala sa mga apela kon ang usa ka request sa impormasyon mabalibaran. Sa orihinal nga draft, ang bugtong awtoridad sa pag-apela gihatag ngadto sa Office of the Governor.
Gikuwestiyon kini ni PB Member Raymond Calderon, kinsa nag-ingon nga basin adunay mahitabong panagsumpaki kon ang opisina sa gobernador maoy moisyu sa inisyal nga pagbalibad ug mao ra usab ang mo-resolba sa mosunod nga apela.
Aron matubag kini, ang hunta nagkauyon sa pagtukod og Provincial FOI Review Committee. Ang komite pagapangulohan sa Provincial Administrator, samtang ang Chairman sa PB Committee on Information and Communications Technology maoy magsilbe nga vice chairperson. / CDF