Food centers buksan alang sa mga mag-uuma, mangingisda

Gilauman nga motaas ang kita ug mouswag ang kahimtang sa panginabuhi sa mga lokal nga mag-uuma ug mangingisda sa Cebu samtang ipatuman sa provincial government ang bag-ong direct-to-consumer food centers.
Ang “People’s Food Centers” gitumong sa pagtangtang sa mga middlemen, lakang nga gilauman nga makapaubos sa presyo sa mga palaliton alang sa mga konsumidor samtang maseguro nga makadawat og patas nga bahin sa kita ang mga producer.
Si Roldan Saragena, head sa Cebu Provincial Agriculture Office, niingon sa pakighinabi sa media niadtong Lunes, Mayo 11, 2026, nga gitumong sa maong inisyatiba ang pagminus sa dako nga kalainan sa presyo diin barato mapalit ang produkto gikan sa umahan apan mahal na kini mabaligya sa merkado.
Ang Provincial Capitol maoy nagpundo sa pagtukod sa mga sentro sa kantidad nga P4,464,710.21 matag usa. Samtang ang probinsiya maoy mogasto sa konstruksyon, ang mga host Local Government Units (LGUs) maoy mohatag sa luna ug motan-aw sa adlaw-adlaw nga operasyon.
Ang unang tulo ka lokasyon mahimutang sa Poblacion, Medellin, Maslog, Danao City ug Ocaña, Carcar City.
Gitataw ni Saragena nga ang mga pasilidad magbalhin sa mga vendor gikan sa lisod nga kahimtang sa daplin sa dalan ngadto sa limpyo ug nasiradong palibot.
Aron mapreserbar ang katuyoan sa proyekto, hugot nga gidili ang mga third-party businessmen sa mga puwesto, nga igahin lamang alang sa mga 20 ka mag-uuma ug 10 ka mangingisda matag adlaw.
Gibanabana nga mahuman ang matag center sulod sa 180 ka adlaw. Gikonsiderar sab sa probinsiya ang pagpalapad sa programa ngadto sa ubang LGUs sa sunod nga budget cycle. / CDF