Food packs gikan sa DSWD gikuhaan sa mga sulod

Kapin sa 700 ang natala nga evacuees sa Barangay Punta Engaño, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gihatagan og family food packs gikan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) human sa Bagyong Tino, apan ang relief packs nga niabot anaa lang sa 551.
Tungod niini, nahukman sa barangay nga bahinon ang sulod sa matag kahon aron nga maapod ngadto sa mga pamilya bisan nga nisupak sa regulasyon.
Base sa pamahayag sa usa ka residente sa Sityo Solas Kalipayan, Punta Engaño nga si Analiza Inso sa dihang nahinabi sa SunStar Cebu, Miyerkules, Nobiyembre 19, 2025, nga ang matag kahon nga gihatag adunay sulod nga unom ka kilo nga bugas, de lata, kape, gatas, ug biskwit.
Apan ang sulod sa matag kahon ang gikinahanglan nga bahinon sa duha ka pamilya.
Laing residente ang nagdumili sa pagpaila nagkanayon nga ang maong ayuda gihatag ngadto sa mga residente nga nakakompleto sa gipangayo nga forms ug anaa sa evacuation centers. Apan siya ug iyang pamilya nga wala mobakwit ang wala mahatagi sa maong food packs.
DILI PAIGO
Samtang si Punta Engaño Barangay Captain Crisanto Estardo niangkon nga ilang nahukman nga bahinon ang kahon sa food packs aron nga maapod ngadto sa 736 ka pamilya nga nalista sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) nga mga evacuees.
“Ang katong taga DSWD diri amo silang giingnan, gisabutan nga mas maayo angayon na lang ni tungaon na lang ni para makadawat tanan nagbakwit,” matod pa ni Estardo sa interview sa SunStar Cebu.
Iyang giklaro nga dili iyang desisyon nga bahin-bahinon ang maong ayuda.
Nipasabot sab ang CSWDO officer-in-charge Sheila Baylosis nga ang DSWD nipadala sa mga food pack base sa request sa barangay’s preemptive evacuation data diin natala ang gidaghanon sa pamilya nga narehistro nga mga bakwit.
Sigon pa ni Baylosis nga way kamanduan nga ablihan ug bahinon ang sulod sa maong kahon. Ang CSWDO igo lang nga moabag atol sa actual distribution sa ayuda.
Iyang gipasabot nga ang gidaghanon sa kinahon nga ayuda nagkuwang tungod kay ang updated nga listahan sa mga evacuees wala gilayon ma-report ngadto ilang buhatan hinungdan nga wala motukma ang gidaghanon sa ipanghatag nga food packs nga gikan sa DSWD.
Natala sa Republic Act 10121: “Packaging or distribution provided by the national government must not be modified or interfered with by any local government unit or private entity.”
IMBESTIGASYON
Ang DSWD 7 ang mohimo og imbestigasyon sa maong hitabo ug makig-alayon ang ahensiya ngadto sa barangay kapitan ug ni Mayor Ma. Cynthia ‘Cindi’ King-Chan. / DPC