Food redemption sa kapin 27K benepisyaryo sa CV, gisugdan na

Gisugdan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang paglukat sa mga food commodities alang sa mga benepisyaryo sa Walang Gutom Program sa Central Visayas sugod niadtong Septiyembre 18 hangtod Oktubre 9, 2026.
Sumala sa DSWD, mokabat sa 27,828 ka benepisyaryo sa tibuok rehiyon ang makapahimulos sa maong food redemption, diin 22,985 gikan sa Sugbo ug 4,843 gikan sa Bohol.
Alang niining hugna sa pag-apudapod, ang mga benepisyaryo lamang nga narehistro ubos sa Listahanan 3 o National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) ang mahimong makalukat sa ilang food packages.
Sa kasamtangan, gihunong sa makadiyot ang redemption alang sa mga panimalay nga gikan sa Community-Based Monitoring System (CBMS).
Gidasig sab sa DSWD ang mga benepisyaryo nga makigkoordinar sa ilang Community Engagement Coordinators (CECs), field staff, mga opisyal sa barangay, ug lokal nga panggamhanan aron mahibaluan ang eskedyul ug lugar sa paglukat, ingon man ang listahan sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilang lungsod o siyudad.
Ang mga cardholder nga dili personal nga makalukat sa ilang food commodities sa gitakdang petsa mahimong mohatag og awtorisasyon sa laing hamtong nga sakop sa pamilya aron mokuha sa food package alang kanila.
Kinahanglan lamang nga magdala kini og awtorisadong sulat nga pirmado sa cardholder ug mga valid nga dokumento sa pag-ila.
Gipahinumdoman sab ang mga benepisyaryo nga susihon pag-ayo ang kalidad ug gidaghanon sa ilang nadawat nga mga pagkaon ug itandi kini sa resibo sa dili pa mobiya sa redemption venue. Alang sa mga pangutana o reklamo, mahimo silang moduol sa ilang CECs o field staff aron matabangan.
Sa maong food redemption period, 42 ka partner retailers ang moatiman sa pag-apudapod sa rehiyon.
Niana nga ihap, 19 ang community-based organizations (CBOs) ug Sustainable Livelihood Program Associations (SLPAs).
Sa pagkakaron, ang Walang Gutom Program gipatuman sa 90 ka Local Government Units (LGUs) sa Central Visayas, diin 53 anaa sa Sugbo ug 37 sa Bohol. / PR