Food Stamp Program gisugdan sa DSWD 7

Niadtong Hulyo 18, 2024, opisyal nga nagsugod ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII sa ilang food redemption alang sa inisyal nga batch sa mga beneficiaryo sa Walang Gutom 2027: Food Stamp Program, nga nag-una sa Cebu ug Negros Oriental.

Ang unang food redemption sa rehiyon nahitabo sa partner retailer stores sa Cordova, Cebu, nga adunay 159 ka beneficiaryo, ug sa Mabinay, Negros Oriental, nga adunay hapit 773 ka individual nga beneficiary.

Gipangulohan ni DSWD Assistant Secretary Krunima Antonio Escudero III ug Regional Director Shalaine Marie Lucero ang food redemption sa Barangay Cogon, Cordova.

Sa iyang pakigpulong, gipahinumduman ni Asec. Escudero ang mga beneficiary ug partner retailers nga sundon ang mga kondisyon o mga giya sa Food Stamp Program tungod kay ang duha ka bahin makabinipisyo gikan sa mga probisyon niini.

“Napakaganda ng programa na ito kasi hindi lang ito dole out, may parte din kayo. Kailangan din may gawin kayo para maipagpatuloy ang pagbigay sa inyo ng benepisyo through this program. Ang ating Walang Gutom [2027]: Food Stamp Program. And ito nga, ito na yung patunay na we are truly reaching out to you para mas mapaganda ang serbisyo ng gobyerno at makarating sa inyong lahat,” matod ni Escudero III.

Samtang, gipasiugda ni Director Lucero ang mga beneficiary nga gamiton ang Electronic Benefit Transfer (EBT) cards sumala sa tuyo o disenyo niini.

Gihisgutan niya nga dili tanan adunay kahigayunan nga makaapil o maka-avail sa mga benepisyo sa programa.

Ang matag EBT card adunay sulod nga PHP 3,000 sa food credits gikan sa DSWD-WGP aron makakuha og food commodities, nga adunay 50% (P1,500) alang sa carbohydrates, 30% (P900) alang sa proteins, ug 20% (P600) alang sa prutas ug utanon.

Nagsugod na ang DSWD 7 sa pag-assess sa mga lokal nga retailers, ingon man sa pagpatuman sa onboarding activities aron mapadali ang accreditation processes ug masiguro ang igo nga gidaghanon sa retailers alang sa program scaling.

Kinahanglan nga ang accredited partner retailers adunay tanan nga mga kinahanglanon nga dokumentaryo ug mosunod sa food hygiene standards. Kinahanglan usab nila nga sundon ang Go, Grow, ug Glow matrix alang sa pagpalit ug pagbaligya sa food commodities.

Labaw sa tanan, kinahanglan nga ang tanan nga accredited partner retailers mosunod gyud sa mga kondisyon sa ilang tagsa-tagsa ka mga kontrata aron masiguro ang kalampusan sa programa.

Ang Walang Gutom Program nagtinguha nga mopaubos sa insidente sa involuntary hunger ug malnutrition tali sa low-income households, busa nagpalambo og sustainable population nga makatampo sa nation-building. / PR