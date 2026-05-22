Foot patrol sa mga sudlonong dapit sa Cebu City, gimando ni Ylanan

Nabantayan sa hepe sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel George Ylanan nga wala na kaayoy dagkong insidente sa mga nag-unang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo tungod sa daghang presensya sa kapulisan.
Matod ni Ylanan nga kasagaran sa mga insidente sa pagpamusil adto mahitabo sa mga sudlonong bahin sa kabarangayan.
Tungod niini, iyang gitahasan ang mga station commanders nga molusad og foot patrol sa mga sudlonon ilabi sa mga dapit nga dili maagian og mga sakyanan.
“Gamay lang nga adjustment, ako na silang giestoryahan nga gawas nga na-keep na nato ang kalinaw sa main thoroughfares o major roads, ngadto na sad ta sa mga interior portion. Kana ganing mga lugar nga dili na masud og mga sakyanan kanang foot traffic na lang,” sigon niya.
Sa mga kaso sa pagpamusil nga nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo sa nanglabay nga mga adlaw, pulos ni nahitabo sa mga interior portion.
Ang labing uwahi mao ang nahitabo sa Sityo Miñulida, Barangay Calamba nga usa usab ka sudlonon nga dapit og tawo lang ang makaagi.
Gibutyag hinuon ni Ylanan nga taas ang crime solution efficiency sa dakbayan tungod kay madakpan man nila dayon ang mga suspetsado.
Dako sab og natampo ang mga CCTV camera tungod kay dali ra mailhan kon si kinsa ang naghimo sa krimen. / AYB