Foreign teams nagpanikad sa SLA ’26 sa Cebu

Taliwala sa padayong krisis sa Middle East, wala’y bisan usa ka team gikan sa ubang mga nasod ang ning-atras sa ilang partisipasyon sa Sinag Liga Asya (SLA) Junior World Showcase basketball tournament, nga ipahigayon karong Hulyo 1-5, 2026, sa upat ka managlahing venues sa Dakbayan sa Sugbo.
Mao kini ang gibutyag ni SLA Chairman Rocky Chan, kinsa nitataw nga naghinamhinam na ang tanang langyaw nga teams dili lang kabahin sa ilang pagsalmot sa kompetisyon kon dili hasta ang kabahin sa ilang pagbisita sa Queen City of the South.
“The teams, especially our international delegates, have high expectations for the Cebu leg of our tournaments despite the war crisis, nothing has changed or not a single team from our international group has pulled out,” matod ni Chan.
“They are also excited to have a glimpse of Cebu with their families during their stay,” dugang niya.
Ning maong torneyo, nga usa sa labing dakong basketball events nga mapahigayon sa Sugbo, masaksihan ang pagpakigsangka sa sumosulbong nga mga basketbolista gikan sa nagkalainlaing mga dapit sa Pilipinas batok sa ilang mga kaparang gikan sa ubang mga nasod.
Ang langyaw nga teams nga moasdang sa Sugbo nagagikan sa United States, Canada, United Kingdom, Australia, ug United Arab Emirates.
Ang lima ka mga adlaw nga torneyo gibahin sa nagkadaiyang age categories. Kini mao ang 13-under, 15-under, 17-under, 19-under, ug 23-under.
Ang venues nga gamiton sa torneyo mao ang New Cebu Coliseum, Magnum Sports Complex, University of San Carlos (USC) main campus gym, ug Cebu City Sports Institute in Barangay.
“Expect an exciting weeklong of grassroots basketball and expect a high level of tough competitions by all the teams and all the venues are free for the public to come and watch the world play in all our game venues,” batbat ni Chan. / ESL