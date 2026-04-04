Foreigner nalatayan sa Ceres, namatay

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka langyaw human ang iyang gimanehong motorsiklo napunggit ug nalatayan sa usa ka Ceres bus sa National Highway, Barangay Malhiao, Lungsod sa Badian, niadtong Miyerkules Santo sa gabii, Abril 1, 2026.
Giila ang biktima nga si Bakhrom Uchkunovich Khamitov, 30, usa ka Uzbek National nga kasamtangang nagpuyo sa Sityo Sayor, Barangay Poblacion, Lungsod sa Moalboal.
Base sa imbestigasyon sa Badian Municipal Police Station, nagsakay ang biktima sa iyang Honda XRM paingon sa Poblacion sa Badian gikan sa Moalboal alas 10:35 sa gabii.
Sa wala damha, napunggit kini sa nagsunod nga Ceres bus nga nagbiyahe paingon sa Alegria.
Suma sa mga nakasaksi, human mapunggit ang biktima, nalatayan pa kini sa ligid sa bus nga niresulta sa grabe nga kadaot ug pagkabuak sa iyang ulo.
Imbes nga mohunong aron motabang, ang drayber sa bus nga giila nga si Ramel Gutang Omaya, 49, taga-Santander, daling nipasutoy sa pagpadagan paingon sa Alegria.
Tungod niini, daling nilusad og hot pursuit ang kapulisan sa Badian ug malampusong na-intercept ang drayber didto sa Lungsod sa Alegria.
Gisuwayan pa unta sa pagdala ang biktima sa Badian District Hospital sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), apan gideklarar kining dead on arrival ni Dr. Maria Angela Lariz Llames.
Kasamtangang gitanggong sa Badian Police Station ang drayber nga si Omaya ug giandaman na og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide. / AYB