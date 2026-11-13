Forklift nasunog sulod sa barko

Usa ka forklift ang nasunog samtang anaa sa sulod sa barkong Trans Asia 21 sa Pier 5, Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes sa buntag, Nobiyembre 13, 2026, sumala sa pahayag sa Cebu Port Authority (CPA).
Matod sa CPA, nakadawat sila og taho bahin sa sunog mga alas 8:48 sa buntag.
Ang Bureau of Fire Protection (BFP) ug mga bombero gikan sa mga duol nga estasyon daling niresponde sa maong lugar.
Walay gitaho nga naangol.
Ang Trans-Asia Shipping Lines nagpaabot pa sa inspeksyon sa Philippine Coast Guard ug sa Maritime Industry Authority aron masuta kung luwas ba ang barko ug angay na ba kining mopadayon sa sunod niining destinasyon.
Wala pa gibutyag kon unsa ang hinungdan sa pagkasunog sa forklift. /Sunstar / Superbalita Cebu