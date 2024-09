Former VP Leni modagan sa Naga City pagka mayor

Gianunsiyo na sa Liberal Party nga magpapili isip Mayor sa Naga City sa Bicol ang former Vice President nga si Leni Robredo.

Ang maong political party miaprobar usab sa pagbalik ni former senator ug LP Chairman Francis "Kiko" Pangilinan sa Senado.

Ang maong anunsiyo gihimo ni LP executive president Erin Tañada atol sa national executive council meeting niini sa Club Filipino sa San Juan City.

Nahimong nga 14th Vice President si Leni sa nasod niadtong 2016 hangtod 2022. Nagpapili kini isip Presidente niadtong 2022 apan napildi ni President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Sa laing bahin, gidawat sab ni former senator Leila de Lima ang nominasyon sa party nga mamahimong lead nominee sa Mamamayang Liberal (ML) party-list.

"In all humility and conviction, I accepted today the nomination as a lead nominee of the party-list Mamamayang Liberal (ML), Isusulong natin nang buong sigasig at katapatan ang katarungang panlipunan," matod ni de Lima.