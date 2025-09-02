Fortuna supak sa SOP nga gipatuman sa PNP labot sa disgrasya sa kalsada

Giklaro ni Mandaue City Councilor Carlo Fortuna ang kamahinungdanon sa pagtuman sa Philippine National Police (PNP) Standard Operating Procedure (SOP) sa imbestigasyon sa road crash.
Gikinahanglan nga mag-andam og traffic accident report aron matino ang responsibilidad sa dili pa dakpon ang usa ka tawo.
Matod ni Fortuna, gilatid sa PNP manual nga ang traffic investigators kinahanglang maghimo og report nga dunay lima ka importanteng elemento: unsa, kanus-a, kinsa, ngano, ug giunsa pagkahitabo sa aksidente.
Kini nga report mao ang basehan sa pag-ila kon kinsa ang sad-an.
Gipasabot niya nga dili angay dakpon dayon ang usa ka tawo.
Kinahanglang imbestigahon una kini sa kapulisan ug andamon ang report.
Ang mga drayber nga naaksidente kinahanglang motunga sa Traffic Enforcement Investigation Section aron kuhaon ang ilang testimonya, gawas lang kon ang usa kanila namatay o naospital.
Matod ni Fortuna nga kon ang drayber nga namatay mao ang sad-an, walay rason nga i-detain ang pikas drayber.
Ang imbestigasyon sa kapulisan ang mahimong basehan sa mga piskal sa pagtino kon angay bang mopasaka og kaso.
Importante sab ang pagkuha og mga ebidensya sama sa testimonya sa mga saksi, affidavit, ug CCTV footage aron masigurong sakto ang report.
Mahitungod sa kompensasyon, dili makadawat og bayad ang drayber nga sad-an sa aksidente.
Apan kon ang usa ka tawo gidakop bisan klaro nga dili siya sad-an, mahimo siyang mangayo og bayad. / ABC