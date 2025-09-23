Forum mipasabot sa mga tinun-an sa papel sa vlogging isip civic engagement

Gihangop sa usa ka mainiton nga meet-and-greet session ang forum nga gipasiugdahan sa Philstar Media Group niadtong Septiyembre 23, 2025, sa Diamond Suites and Residences diin gipanagtambungan sa mga estudyante sa komunikasyon sa Sugbo ug uban pang mga partisipante.
Ang maong kalihukan nitutok sa tema nga “The Public Mindset: Vlogging as Civic Engagement” nga nagpasabot sa dakong papel sa digital platforms sa pagpaabot ug impormasyon ug sa pagpalig-on sa partisipasyon sa katilingban.
Ang forum gitambungan sa mga banggiitang tigpamulong sama nila ni Atty. Regal Oliva, usa ka abogado ug host sa “Regal Point of View,” ug si Leo Andanar Lastimosa, usa ka beteranong journalist ug host sa “Baruganan.”
Sama sa ilang mga gihisgutan, ilang gipunting ang nag-unang isyu nga naglangkob sa legal nga aspeto sa vlogging, etika sa journalism, ug ang kahimtang sa media sa panahon sa digitalisasyon.
Nipasabot si Atty. Oliva nga ang mga bag-ong content creator kinahanglan adunay husto nga kahibalo sa mga balaod nga naglambigit sa ilang kalihukan aron malikayan ang posibleng kaso o legal nga kalisdanan.
Iyang giingon nga ang maayong paggamit sa digital platforms mahimong mosangpot sa lig-on nga kredibilidad ug makakuha og pagsalig sa publiko.
Samtang si Lastimosa, isip usa ka tigpamulong nga dugay na sa industriya sa media, nipahinumdom sa mga estudyante nga ang pagtahod sa propesyon maoy labing bililhon nga gasa nga ilang madala.
Gipasabot sab niya nga bisan sa labing lisod nga sitwasyon, kinahanglan nila nga hinumdoman ang ilang identity isip journalist ug magpadayon nga barugan ang integridad ug katungdanan sa pagserbisyo sa katawhan.
Ang maong forum nakahatag og mas halapad nga pagsabot sa papel sa media ug vlogging isip pwersa alang sa social awareness ug civic engagement.
Sa katapusang bahin, nalipay ang mga estudyante ug partisipante nga nakig-uban sa mga tigpamulong pinaagi sa usa ka personal nga meet-and-greet session nga naghatag kanila og higayon nga makapangutana ug makig-istorya sa duha ka respetadong personalidad sa media. / BJC