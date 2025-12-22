Fox miagak sa Spurs

Nagpakatap og 27 puntos si De’Aaron Fox lakip na niini ang 5-of-7 three-point shooting aron agakon ang nagkakuyaw nga San Antonio Spurs sa kadaugan batok sa hosts Washington Wizards, 124-113, sa Lunes, Disyembre 22, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nidugang og 20 puntos ug 12 rebounds si Luke Kornet samtang niamot og 18 puntos ug 11 assists si Stephon Castle alang sa Spurs nga ningsulbong sa solo nga ikaduhang puwesto sa Western Conference dala ang 21-7 nga rekord.
Aduna pa’y laing tulo ka mga magduduwa ang Spurs nga nakamugna og dobleng numero nga puntos lakip na ang ilang higanteng lider nga si Victor Wembanyama kinsa nakamugna gihapon og 14 puntos ug 12 rebounds bisan gilimitahan pa ang iyang playing time kay dili pa lang tantong dugay kini nakabalik gikan sa pagkaangol (calf strain).
Gikan sa iyang pagbalik, mao kini ang ikalimang sunodsunod nga niduwa si Wembanyama nga dili usa ka starter.
Taliwala niini, nakamaneho gihapon ang Spurs pagkontrolar sa duwa sugod sa 2nd quarter hangtod na napupos ang oras.
Naglabaw unta ang Wizards pagtiklop sa 1st quarter, 28-26, apan human niini, lahi na ang dagan sa estorya.
Daw sa usa lang ka pamilok, ang Spurs nakaposte dayon og 20 puntos nga labaw, 69-49, pagkahuman sa 2nd quarter.
Aduna man tuod mga higayon nga ning-aksiyon paggukod ang Wizards apan wala na gyud sila nakasikit pagbalik hangtod sa katapusang gutlo.
Ang Wizards nga ningkombati nga wala ang ilang duha ka starters nga sila si Alex Sarr (adductor) ug Khris Middleton (knee), gipangulohan ni Bub Carrington pinaagi sa iyang 21 puntos, nidugang og 18 puntos si Tristan Vukcevic, niamot og 15 puntos si CJ McCollum samtang nitunol og 14 puntos si Kyshawn George.
Naunlod og samot ang Wizards sa labing ubos nga puwesto sa Eastern Conference dala ang 5-22 nga rekord. / Gikan sa wires