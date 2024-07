France, Germany, Canada seguro na sa quarter-finals

Nakaseguro na’g luna sa men’s basketball knockout quarter-finals ang host France, Germany, ug Canada human nila gipangposte ang ikaduha nilang kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa sa Paris Olympics sa Miyerkules, Hulyo 31, 2024 (PH time).

Ang France ning-agi pa og overtime una nila nabuntog ang Japan, 94-90, sa Group B.

Human sa ilang makutas nga kadaugan, grabe ang gibati’ng kalipay sa ilang pambatong sentro nga si Victor Wembayama.

“Let’s go!” singgit sa No. 1 overall pick sa San Antonio Spurs sa National Basketball Association (NBA).

Gipangulohan ni Wembanyama ang kadaugan pinaagi sa iyang 18 puntos – walo niini iyang gimugna sa overtime – apan si Matthew Strazel mao gyud ang nakaluwas sa France.

Si Strazel, kinsa niamot og 17 puntos alang sa France, nakakompleto og talagsaong four-point play paghuman sa regulation period nga maoy nakapugos og overtime.

Ang Japan, nga natagak sa 0-2 nga baraha, gipangulohan ni Yuki Kawamura pinaagi sa iyang 29 puntos samtang nidugang og 24 puntos si Los Angeles Lakers star Rui Hachimura.

GERMANY 86, BRAZIL 73

Sa laing duwa sa Group B, gipangmakmak sa Germany ang Brazil.

Ang Germany, nga maoy kasamtangang FIBA World Cup champion, gipangulohan ni Dennis Schroder pinaagi sa iyang 20 puntos, nidugang og 17 puntos si Franz Wagner samtang niamot og 15 si Isaac Bonga. Ang Brazil, nga nahagbong sa 0-2 nga rekord, gipangulohan ni Yago Santos pinaagi sa iyang 18 puntos samtang nihatag og 17 puntos si Vitor Benite.

CANADA 93, AUSTRALIA 83

Nagpakatap og 24 puntos si RJ Barrett samtang nimugna og 16 puntos si Shai Gilgeous-Alexander aron agakon ang Canada sa kadaugan batok sa Australia sa Group A.

“We’ve got to keep growing because we’re a team that’s never played together,” matod ni Canada coach Jordi Fernandez.

“I think in five or 10 years from now we want to be all the way to the top of the rankings. But we have to start at some point, and I like the direction that we’re taking it.”

Ang Australia, nga nahagbong sa 1-1, gipangulohan ni Josh Giddey pinaagi sa iyang 19 puntos samtang niamot og 15 puntos si Dante Exum.

SPAIN 84, GREECE 77

Sa laing duwa sa Group A, gipangbuntog sa Spain si Giannis Antetokounmpo ug ang kinatibuk-ang puwersa sa Greece.

Ang Spain, nga ningsaka sa 1-1 nga rekord, gipangulohan ni Santi Aldama pinaagi sa iyang 19 puntos ug 12 rebounds samtang nitampo og 13 puntos si Sergio Llull. Ang Greece, nga natagak sa 0-2 nga rekord, gipangulohan ni Antetokounmpo pinaagi sa iyang 27 puntos ug 11 rebounds. / AP