France mimakmak sa Sweden sa Round of 32

Gipangsikaran sa France ang Sweden, 3-0, sa Round of 32 kagahapon, Miyerkules, Hulyo 1, 2026 (PH time), sa FIFA World Cup sa East Rutherford, New Jersey, USA.
Si Kylian Mbappe maoy nibida sa kadaugan sa France human siya nakamugna og duha ka goals.
Napasulod ni Mbappe ang premiro niyang goal sa ika-45 minutos sa wala pa ang halftime. Ang ikaduhang goal sa France nahimo ni Bradley Barcola sa ika-53 nga minutos sa duwa.
Naka-goal na sab si Mbappe sa ika-74 nga minutos nga nag-abli og dako sa pultahan sa France paingon sa kadaugan.
Sa laing mga duwa, gipangbutlogan sab sa Mexico ang Ecuador, 2-0, samtang gipangpukan sa Norway ang Côte d’Ivoire, 2-1. / Gikan sa wires