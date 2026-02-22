Francisco gilupig napud si Paradero

Gipamatud-an pagusab ni Albert Francisco ang iyang kusog batok sa kanhi world-title contender nga si Robert Paradero pinaagi sa unanimous decision win sa ilang rematch niadtong Pebrero 21, 2026, didto sa Mayor Vitaliano D. Agan Coliseum sa Zamboanga City.
Ang 25-anyos nga si Francisco nidaog sa iskor nga 98-92, 100-90, ug 99-91.
Malampusong nadepensahan ni Francisco ang Philippine Boxing Federation (PBF) flyweight belt ug nisaka ang rekord ngadto sa 15-1-1, 10 KOs.
Sa pikas bahin, si Paradero natagak sa 19-13-2, 13 KOs.
Kahinumduman nga sa ilang unang panag-abot, gipatog ni Francisco si Paradero pinaagi sa fourth-round knockout.
Sa co-main feature, nagpabiling wa'y pilde si Weljohn Mindoro human niya gipakamang ang Indonesian veteran nga si Wellem Reyk sa ikaduhang round.
Nisaka ang rekord ni Mindoro ngadto sa 16-0-1, 16 KOs, samtang si Reyk nahulog sa 22-35-4, 6 KOs. / EKA