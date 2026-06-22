‘Francisco’ misamot kakusog ibabaw sa Philippine Sea

Misamot kakusog ang Bagyong Francisco samtang naglihok kini pakanluran-amihanang-kanluran ibabaw sa Philippine Sea niadtong Lunes, Hunyo 22, 2026.
Tungod niini, nagpasidaan ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa posibleng kusog nga hangin, dagkong balod, ug kusog nga ulan sa pipila ka bahin sa nasod.
Sa ilang 11 a.m. tropical cyclone bulletin, giingon sa Pagasa nga si Francisco nakit-an sa gilay-ong 620 kilometros sidlakan sa Tuguegarao City, Cagayan. Aduna kini gikusgon sa hangin nga 155 kilometros matag oras (kph) duol sa tunga ug unos nga moabot sa 190 kph.
Ang bagyo naglihok pakanluran-amihanang-kanluran sa gikusgong 15 kph.
Samtang, ang habagat (southwest monsoon) ug ang gawas nga sirkulasyon sa Francisco gilauman nga magdala ug kusog ngadto sa naghaguros nga hangin sa daghang mga lugar, lakip ang Kabisay-an, bahin sa Luzon ug Mindanao.
Gipasidan-an usab sa weather bureau ang mga mananagat ug mga biyahedor sa dagat nga dili una molawig sa dapit diin dagko ang balod sa sidlakang baybayon sa Babuyan Islands ug mainland Cagayan, diin ang gitas-on sa balod mahimong moabot sa 3.5 metros.
Ang kasarangan ngadto sa dagkong balod gilauman usab sa pipila ka baybayon sa Northern Luzon, Bicol, Eastern Visayas, ug sidlakang Mindanao.
Matod sa Pagasa, si Francisco gilaumang magpadayon sa paglihok sa kinatibuk-ang direksyon pa-amihanang-kanluran hangtod sa Martes sa dili pa kini moliko pa-amihanang-sidlakan paingon sa Ryukyu Islands sa habagatang bahin sa Japan. / JGS / SunStar Philippines