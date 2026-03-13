Frasco gitudlo nga presidential adviser

Pormal na nga gipahibalo sa Malacañang niadtong Huwebes, Marso 12, 2026, nga gitudlo ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Christina Frasco isip Presidential Adviser for Sustainable and Resilient Communities.
Tungod niining bag-ong tahas ni Frasco, ang Department of Tourism (DOT) temporaryo una nga dumalahon ni Undersecretary Verna Buensuceso isip Officer-in-Charge (OIC).
Sayo niadtong Huwebes, tak-om ang Malacañang ug wala dayon mokumpirmar sa mga huhungihong bahin sa kausaban sa liderato sa DOT.
Sa usa ka press briefing, si Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro nagkanayon nga angay maghulat ang publiko sa opisyal nga anunsiyo gikan sa Presidente.
Wala sab mohatag og komento si Castro sa mga report nga ang trade diplomat nga si Dita Angara-Mathay nga kasamtangang commercial counselor sa Tokyo ang posibleng mopuli kang Frasco.
Matod ni Castro, dili nila mahimong unhan ang unsa mang desisyon o pirmadong papel gikan sa Office of the President.
Si Frasco nagsilbi isip Tourism Secretary sukad pa niadtong 2022.
Ubos sa iyang pagdumala, ang DOT napaubos sa hugot nga pagsusi tungod sa mga kontrobersiya sa tourism promotions, dungan sa paningkamot sa kagamhanan nga mapalambo pag-ayo ang gidaghanon sa mga turista nga mosulod sa nasod. / TPM / Sunstar Philippines