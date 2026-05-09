Frasco mikonsulta sa angaya’ng desisyon sa impeachment ni Sara

Nisugod na og pakig-istorya si Cebu Fifth District Rep. Vincent Franco “Duke” Frasco sa mga lokal nga opisyal, lider, tigsuporta, ug mga residente sa dili pa siya mohatag sa iyang boto sa kasong impeachment batok ni Bise Presidente Sara Duterte.
Sa iyang Facebook post niadtong Huwebes sa gabii, Mayo 7, 2026, gipahayag ni Frasco nga nakigtagbo siya sa mga kapitan sa mga barangay sa Liloan aron makuha ang mga panahom ug sentimento sa mga residente sa matag barangay.
“Mga kaigsoonan nako sa Kinto Distrito sa Sugbo, karong adlawa, nagpatawag ko og meeting sa atong mga kapitan sa Liloan ug akong gipangayo ang ilang mga pagbati ug ang sentimento sa atong mga katawhan sa ilang tagsa-tagsa ka barangay kabahin sa akong umaabot nga desisyon may kalabotan sa impeachment sa Kongreso,” matod ni Frasco.
Dugang sa magbabalaod, ang konsultasyon dili lang kutob sa Liloan.
Tuyon niya nga libuton ang tibuok Ikalimang Distrito sa Sugbo aron mapaminaw ang tingog sa katawhan nga maoy magsilbing giya sa iyang desisyon isip ilang representante sa Kongreso.
Gipaabot nga mopahigayon og plenary vote ang House of Representatives sa Lunes, Mayo 11, alang sa articles of impeachment batok kang Duterte.
Suma ni Batangas Second District Rep. Gerville Luistro, chairperson sa House Committee on Justice, ang Mayo 11 maoy iyang girekomendar nga petsa human gihatagan og igong panahon ang mga miyembro sa Kongreso sa pagtuon sa committee report ug sa mga artikulo sa impeachment.
Niadtong Abril 29, niboto ang House Committee on Justice nga duna silay nakitang probable cause aron i-impeach ang Bise Presidente.
Ang mga pasangil batok kaniya naglakip sa Betrayal of public trust , Culpable violation of the Constitution, Corruption ug uban pang bug-at nga krimen may kalabutan sa confidential funds, unexplained wealth, bribery, ug ang giingong mga hulga batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug ubang opisyal.
Gihimakak ni Duterte ang tanang akusasyon ug gihulagway ang maong impeachment isip usa ka lakang nga politically motivated. / DPC