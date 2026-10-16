Frasco nanghatag og libreng gasolina

Taliwala sa serye sa pagsaka sa presyo sa lana sa nasod, nanghatag og moabot sa P100,000 nga balor sa libreng gasolina si Fifth District Representative Duke Frasco ngadto sa mga drayber sa habal-habal, tricycle, ug multicab sa Lungsod sa Ronda.
Kini maoy gipahibalo ni Frasco niadtong Biyernes, Oktubre 16, 2026.
Matod ni Frasco, matag drayber gigahinan og tag P500 nga balor sa gasolina aron makatabang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginabuhian.
Giklaro sab niya nga gikan sa iyang personal nga panudlanan ang maong pundo nga gigamit. / ANV