Frasco nihangyo ni Pam nga tabangan ang Liloan ug ipadaplin ang pamolitika

Nanawagan si Cebu fifth district Representative Duke Frasco kang Governor Pamela Baricuatro nga isalikway ang pamolitika ug maghatag og dinalian nga tabang sa mga lugar nga naigo sa baha sa probinsya, ilabi na ang lungsod sa Liloan, nga wala pa makadawat og tabang gikan sa Kapitolyo.
Sa usa ka pamahayag nga gi-post sa iyang Facebook page niadtong Dominggo, Nobyembre 9, 2025, nanawagan si Frasco kang Baricuatro nga “Undangon ang pamolitika ug sugdan ang pagdumala,” nga nagpasiugda nga ang kinahanglan karon sa mga residente mao ang heavy equipment, dili mga pag-atake sa politika.
“This is the time for us Cebuanos to come together and help one another. Gov, we don’t need your cameras or your social media teams’ attacks. What we need are your excavators, payloaders, bulldozers, and backhoes to help us on the ground. We need your help. Asa naman mo?” matud ni Frasco.
Gipunting sa kongresista nga sukad kaniadtong Nobyembre 5, ang Department of Public Works and Highways (DPWH), mga local government units, ug ang pribadong sektor nagpahigayon na og clearing operations ug nagpadala og resources, apan ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo wala pa nagpadala og bisan usa ka heavy equipment o bisan unsang tabang sa clearing sa Liloan.
“Liloan urgently needs help. Despite our political differences, Liloan is still part of Cebu and the Liloanons are Cebuanos, too. Tabangi ang Liloan, Gov, ayaw daug-dauga tungod lang sa politika kay ang tawo ang mag-antos,” sumala sa kongresista. / CDF