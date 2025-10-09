Frasco: Tining igo lang mipadayag sa kakuwangan sa Kapitolyo

Gisuportahan ni Fifth District Rep. Vincent Franco “Duke” Frasco si Board Member Celestino “Tining” Martinez III human sa privilege speech niini nga nagsaway sa pagtubag sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo sa nahitabong 6.9-magnitude nga linog.
Samtang, ang mayor sa Bogo City nihatag og detalyado nga mga pangangkon bahin sa pagka walay presinsya sa importanteng opisyal sa provincial disaster ug sa gitawag niya nga tinuyo nga sayop nga paghubad sa pagsaway sa publiko.
Gidayeg ni Frasco si Martinez sa iyang pagpangahas sa pagsulti bahin sa “kapakyas sa liderato sa Kagamhanan sa Probinsiya” human sa 6.9-magnitude nga linog nga miigo sa ika-4 ug ika-5 nga distrito.
“I stand with Board Member Tining Martinez, the people of Bogo City, and all Cebuanos who have suffered and lost loved ones from the earthquake,” kabahin sa pamahayag ni Frasco.
Gipasanginlan ni Frasco ang liderato sa probinsiya nga nisulay sa pagpahilom sa mga nanaway pinaagi sa personal nga pag-atake ug online harassment.
Matod niya nga ang standard operating procedure (SOP) sa liderato sa probinsiya mao ang pagdaot, pagbalda, ug pagguba ni bisan kinsa nga mangahas sa pagbutyag sa kawala’y katakos o pagpangayo og accountability.
Gisentro sab ni Bogo City Mayor Maria Cielo ‘Mayel’ Martinez ang iyang pamahayag sa tataw nga mga kapakyasan sa operasyon ug sa gihulagway niya nga “retorikal” nga sayop nga pagsabot sa Kapitolyo sa Probinsiya.
Gipasabot ni Mayor Martinez ang dakong kalainan sa pangutana bahin sa mga paningkamot sa hinabang, “Dako kaayong kalainan tali sa, ‘Asa ang Kagamhanan sa Probinsiya?’ ug ‘Asa ang Gobernador?’ Kamo na’y bahala ana.”
Gipasabot niya nga sayop ang paghubad sa Kapitolyo sa Probinsiya sa pangutana aron mohaom kini sa ilang estorya ug malikayan ang pag-angkon nga balido ang orihinal nga gikabalak-an. / CDF
“Sayop ang pagsabot sa rhetorical question. Wrong construction, thus wrong answer. But, since it suits their narrative mao ilahang sigehan ug pagawas sa media ron. Dili nalang moangkon that the question BM Tining asked was valid,” usa ka bahin sa pamahayag ni Mayor Martinez.