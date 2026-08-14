Free agent Beal mibalik sa LAC

Niuyon si free agent Bradley Beal sa duha ka tuig nga kontrata nga nagbalor og $13.2 million, aron mobalik siya pagduwa sa Los Angeles Clippers sa National Basketball Association (NBA).
Nangita si Bradley og nagkadaiyang opsyon sa free agency una siya nakadesisyon nga mobalik sa Clipppers.
Ang three-time All-Star nabalhin sa Clippers gikan sa Phoenix Suns niadtong 2025-26 season pinaagi sa buyout.
Sulod lang sa unom ka duwa nakapakita og aksiyon si Beal sa Clippers gumikan kay nagpaalim siya sa angol sa iyang bat-ang. / Gikan sa wires