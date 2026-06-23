Free agent Dosunmu gipapirma sa Wolves

Human nila gibuhian ang usa sa ilang mga pambato nga si Julius Randle pinaagi sa three-team trade, gipapirma sa Minnesota Timberwolves ang free agent nga si Ayo Dosunmu og lima ka mga tuig nga kontrata, nga nagbalor og $112 million.
Sukad sa iyang paghiabot sa Timberwolves niadtong Pebrero gikan sa Chicago Bulls, maayo gyud ang gipakitang duwa ni Dosunmu hinungdan nga gihimong prayoridad sa Timberwolves nga papirmahon siya og bag-o ug taas nga kontrata.
Nakita sa Timberwolves nga maayo ang dagan sa panagtambayayong nila ni Dosunmu ug sa lider sa team nga si Anthony Edwards. / Gikan sa wires