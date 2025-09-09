Free agent Ferrer gikuha sa TNT

Hapit man tuod wala’y nahagpat ang TNT Tropang 5G sa niaging Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Rookie Draft apan nihimo sila og lakang nga sa ilang tan-aw makatabang sa ilang kampanya.
Gikuha sa Tropang 5G ang free agent nga si Kevin Ferrer pinaagi sa usa ka tuig nga kontrata.
Gawas niini, gpapirma sab og bag-ong usa ka tuig nga kontrata si Mike Nieto.
Sa niaging rookie draft, duha ra ka mga magduduwa ang nakuha sa Tropang 5G nga sila si Ateneo product Sean Quitevis sa 3rd round ug Joe Celzo sa 4th round. / ESL