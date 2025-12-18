Free bus ride molibot sa Cebu City

Mopakatap ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo og upat ka bus alang sa libreng sakay panahon sa holiday aron pagpagaan sa nagkagrabe nga kalisod sa transportasyon.
Kini human ang usa ka panawagan sa publiko nakakuha og dakong atensiyon sa social media.
Gimando ni Mayor Nestor Archival ang dinaliang lakang human ang usa ka “open letter” nga gi-post online ni Fidel Laurence Ricafranca nagpakita sa kalisod sa mga sumasakay taliwala sa kahuot sa trapiko, limitado nga sakyanan, ug ang pagsaka sa gidaghanon sa mga pasahero sa Pasko.
Ang rota sa northbound ug southbound managsama nga magsugod sa downtown sa Sugbo.
Ang rota sa habagatan moabot hangtod sa Bulacao, samtang ang sa amihanan, hangtod sa Talamban.
Ang pagpadagan sa mga libreng bus nagsugod na sa inis-yal nga yugto gamit ang mga bus sa siyudad ubos sa kaugalingon niining mga schedule nga kasamtangan pa nga gi-finalize.
Alang sa inisyal nga rollout, upat ka bus ang gipunting nga ipa-dagan—duha alang sa amihanan ug duha alang sa habagatan.
Ang matag bus adunay kapasidad nga 60 hangtod 80 ka pasahero.
Ang libreng serbisyo magsugod sa alas 5 sa hapon onwards nga nagtutok sa peak hours sa hapon hangtod sa gabii.
Matod sa mga opisyal sa siyudad, wala pa maapil ang buntag tungod kay ang mga bus duna nay laing rota nianang panahona ug kasamtangan pa kining gitun-an.
Kini nga desisyon gihimo human sa diskusyon sulod sa kagamhanan sa dakbayan, lakip na ang koordinasyon sa Department of General Services (DGS), ug human makita ang feedback sa publiko nga naghulagway sa sitwasyon isip usa ka “transport emergency.”
“Kini nga lakang nagpakita sa atong pasalig sa usa ka panggamhanan nga maminaw, motubag, ug magpabilin nga bukas sa komunikasyon, ilabi na sa panahon sa dinaliang panginahanglan sa publiko,” matod ni Mayor Archival.
Giila sa kagamhanan sa dakbayan nga ang mga hagit sa transportasyon sa Sugbo dili masulbad sa mubo nga panahon lamang, apan gikinahanglan ang dinaliang aksiyon alang sa kalisod nga nasinati sa katawhan.
Ang dugang detalye sa mga rota ug schedule ipahibalo kon mahuman na ang tanang preparasyon. / CAV