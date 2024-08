Free public WiFi projects sa Cebu City gihiklin sa konseho

Proyekto nga libreng WiFi sa Plaza Sugbo ug Plaza Independencia sa Dakbayan sa Sugbo giundang tungod sa giingong mga iregularidad sa kontrata nga gipresentar sa mga departamento ngadto sa Konseho sa Dakbayan.

Sa usa ka pakighinabi sa mga tigbalita human sa executive session niadtong Miyerkules, Agusto 28, 2024, si Konsehal Nestor Archival niingon nga siya uyon sa pagtukod og libreng WiFi sa publiko apan kinahanglan klarohon una ang tumong sa maong proyekto.

Matod ni Archival nga ang supplier angay unta nga maoy mohimo sa program of works and estimates (Powe), dili ang City Government.

Apan niining kasuha, ang Management Information and Computer Services (Mics) ang naghimo sa Powe ug dili ang supplier.

Gawas pa niini, miingon siya nga ang mga departamento nga nagpasiugda sa resolusyon para sa public W-Fi nangayo sa otoridad sa konseho aron pirmahan ang kontrata nga nagkantidad og P4 milyon bisan wala pa mahuman ang Powe.

“So maghimo sila og Powe, butangan nila og P4 milyon daan. So, fill in the blanks nalang tong contractor,” matod ni Archival.

Gipasabot niya nga ang mga tawo nga apil sa Powe dili gani makapadayag og klaro unsa ang sulod sa kontrata, hinungdan nga nagreklamo siya bahin niini.

Naghatag og pananglitan si Archival nga ang contractor nagpresyo sa mobilization og P30,000, apan giusab sa Mics ngadto sa P345,000.

“Nya naa sad uban presyo nga dagko kaayo,” dugang niya.

Si Archival nag-ingon nga ang pamaagi sa pag-overprice sa mga butang sa kontrata mahimong basihan alang sa mga umaabot nga proyekto.

Sa miaging report sa SunStar Cebu, si Konsehal Jerry Guardo kinsa maoy nagmugna sa resolusyon alang sa libreng WiFi sa publiko, nakahukom nga ipaundang ang pag-implementar sa proyekto nga nakatakda untang sugdan sa Hulyo aron ma-atubang una ang mga isyu nga may kalabotan sa presyo sa mga serbisyo sa mobilization ug demobilization nga gipahamtang ni Archival.

Ang Konseho sa Dakbayan, atol sa ilang regular nga sesyon niadtong Hulyo 17, usab miuyon nga magpahigayon og usa ka executive session bahin niini diin giimbitar ang mga representante gikan sa Department of Engineering and Public Works, Bids and Awards Committee, Information and Communications Technology, contractor sa Trends and Technologies, ug Department of General Services.

Gipasabot ni Archival nga ang pipila ka mga espesipikasyon para sa proyekto, base sa Powe, "disadvantageous" para sa syudad.

Sigon ni Archival, ang syudad base sa Powe sa proyekto singlon og P345,567 para sa mobilization ug demobilization charges, medyo mahal.

Nalantawan ni Archival nga kinahanglan pa og dugang nga pagtuon mahitungod niini.

Sa iyang bahin, si Conrado Odesta, acting department head sa Mics, niingon nga ang mobilization nagsingil og P30,000 lamang. Apan, ilang giapil niini ang monopole tower mast nga nagkantidad og P394,729./ JPS