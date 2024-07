Free public wifi sa 7 ka barangay sa Mandaue

Ang Dakbayan sa Mandaue kauban ang Synetcom Philip­pines molunsad sa ‘Move Mandaue App,’ una nga local government mobile application sa nasod.

Kini nga inisyatiba nagtinguha nga matabangan ang mga residente nga walay internet connectivity ug walay access sa digital resources.

Gipaneguro sa Synetcom nga dili kini mangolekta og mga datos nga walay pagtugot pinaagi sa bisan unsang sistema niini.

Dugang pa, ila kining gipasalig nga ang gobiyerno sa dakbayan makahimo sa paghatag og mga pampublikong pahibalo labi na sa mga emerhensya sama sa linog, sunog, ug uban pang kritikal nga mga sitwasyon.

Si Mandaue City Mayor Jonas Cortes, kauban si Department of the Interior and Local Government Undersecretary for Public Safety Serafin Barretto, Jr. ningpirma sa memorandum of agreement (MOA) niadtong Lunes, Hulyo 22, 2024.

Ang app naghatag og direct feedback mechanism, nga nagpadali sa mga residente nga epektibo ang ilang ipaabot nga mga isyo ug emerhensya.

“It’s easy to the governance to connect the people, in all their issues, in all their concerns, matters that affect their daily lives, so that the leadership of the local government will easily find solutions, relevant solutions with their matters and issues,” matod ni Presidential Adviser on Military Affairs Undersecretary Ariel Caculitan sa mga reporter sa Lunes, Hulyo 22.

Ang app adunay mga link sa nagkalainlaing mga opisina sa gobyerno, nga nagpasayon sa mga lumolupyo nga magkonektar sa mga serbisyo nga ilang gikinahanglan.

Aron masuportahan kini nga digital nga inisyatibo, mga libre nga wifi access points ang gimuntar sa pito ka barangays sa Mandaue.

Ang Synetcom Philippines nibutang sa responsibilidad sa paghatag sa gikinahanglan nga imprastruktura, lakip na ang mga kagamitan, materyales, ug labor.

Kini nga kalihukan nag-ila sa internet connectivity isip usa ka mahinungdanon nga paagi alang sa sosyo-ekonomikanhong kalambuan ug kaayuhan sa kinatibuk-an.

Ang kolaborasyon tali sa Synetcom ug Dakbayan sa Mandaue usa ka zero-cost nga kahikayan alang sa gobyerno sa dakbayan.

Isip baylo, ang Dakbayan motabang sa Synetcom sa pag-ila sa mga lugar nga mahimo’ng tauran, paghatag sa mga cable wires, ug pag-determinar sa mga access points alang sa mga router.

Ang dakbayan usab motabang sa pagkuha sa gikinahanglan nga mga permit ug gate passes aron mapadali ang proyekto.

Ang Synetcom maoy moabaga sa kuryente alang sa tanan nga wifi devices nga gi-instalar sa Visayan Electric poles.

Sila usab ang magdumala sa repair ug maintenance sa proyekto, lakip na ang instalasyon, pag-ayo, ug pag-ilis sa bisan unsang kagamitan o materyales.

Adunay limitadong libre nga Wi-Fi nga magamit; konekta lang sa network aron ma-access kini. Ang app mahimo’ng ma-access usab pinaagi sa personal data o existing Wi-Fi connections.

Ang Synetcom nagtinguha nga mag-instalar og libre nga wifi sa 500 pa ka mga site sa dakbayan karong tuiga.

Ang mga plano alang sa pagpalapad sa libre nga Wi-Fi access ngadto sa tanan nga barangay sa Mandaue naa na sa proseso.

Karon, ang Move Mandaue App magamit sa Android Play Store, samtang ang development alang sa iPhone version nagpadayon.

Pinaagi sa Move Mandaue App, ang Dakbayan nagtinguha nga mapalambo ang koneksyon ug mapaayo ang kalidad sa kinabuhi sa mga lumulupyo niini.