Free throw mitipi sa Warriors

Nakapasulod og free throw si Jordan Goodwin sa nahabilin nga 0.4 segundos ug nakaipsot ang Phoenix Suns batok Golden State Warriors, 99-98, sa National Basketball Association (NBA) game sa Phoenix, Arizona sa Biyernes, Disyembre 19, 2025 (PH time).
Nakakuha og foul Goodwin sa inilugay sa rebound human nasipyat si Dillon Brooks sa iyang three-point attempt.
Sipyat ang unang tira sa free throw ni Goodwin apan naseguro niini ang ikaduhang itsa nga maoy nisilyo sa kadaugan sa Suns kinsa niputol sa ilang duha ka sunodsunod nga pilde.
Si Devin Booker nipakatap og 23 sa iyang 25 puntos sa second half para pangulohan sa pinuntosay ang Phoenix, niamot si Dillon Brooks og 24 puntos, si Collin Gillespie nitunol og 16, samtang si Oso Ighodaro nilangkat og 13 ka rebounds.
Ang nakahimo sa winning free throw nga si Goodwin nitapos sa duwa nga adunay 9 puntos.
Samtang ang Golden State gipangulohan ni Jimmy Buttler sa iyang 31 puntos.
Si Brandin Podziemski nipuno og 18 samtang si Stephen Curry nihatag og 15 puntos gikan sa bat inga 3-of-13 shooting sa field ug 2-of-9 sa tres.
Nisaka sa ikapito sa Western Conference standing ang Phoenix bitbit ang 14-11 (win-loss) nga baraha samtang ang Warrios naa sa ikawalo dala ang 13-13 na record. / RSC