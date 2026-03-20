French fighter mituok sa Pinoy

Nirehistro og first round submission nga kadaugan si French fighter Jeremy Roigt batok sa Pinoy nga si Jomhel Yabo sa mixed martial arts (MMA) main event sa 1st Boss Junaz Martial Arts Festival ning bag-uhay lang sa Sitio Lumanoy Covered Court sa bukirang barangay sa Mulao, Lungsod sa Liloan, Cebu.
Si Roigt, kinsa sakop sa Survival MMA sa Dakbayan sa Sugbo, nakahigayon paghimo og rear-naked choke nga maoy nakapugos kang Yabo sa pag-tap sa ika-2:23 minutos sa 1st round.
Mao kini ang labing unang away ni Yabo.
Nagbakasyon ra unta si Roigt sa Sugbo apan nakadesisyon kini nga moaway human niya gikahimamat si kanhi ONE Championship fighter Roel Rosauro.
Sa laing MMA fight, si Jerome Navarro sa Yaw-Yan Ardigma Cebu Top Team nidaog pinaagi sa second round stoppage batok ni Kennith Sumalinog, kinsa kauban ni Yabo sa Coach Danzle Academy sa Lapu-Lapu City.
Sa Muay Thai, ang sakop sa Redneos Gladiators Iron Muay Thai nga si Michael Rebayos nirehistro og 2nd round knockout nga kadaugan batok kang Kyle Manatad sa Mamba Manatad samtang nimugna sab og 2nd round TKO nga kadaugan si Jeremy Camota sa Yaw-Yan Ardigma Cebu Top Team batok ni Klaven Reeve Amoro sa Coach Danzle Academy.
Sa kickboxing, gibuntog ni Anthony Rey Divinagracia sa Coach Danzle Academy si July Salatan sa Team Zapata Yaw-Yan Hurricane pinaagi sa 2nd round TKO ug mao sab kini ang gihimo ni Junathan Visto sa Yaw-Yan Ardigma Cebu/Vagabond Studio batok kang James Selle sa Angkol Boxing Gym.
Sa grappling, si Reymund Illustrisimo sa Philippine Top Team nimugna og rear-naked choke nga kadaugan sa 1st round batok kang Alex Aguilar Mambaquiao Jr. sa Saints Warriors samtang si Joseph Corporal sa Malawian Grapple nihimo og 1st round triangle choke nga kadaugan batok kang JL Lapuz sa Saints Warriors.
Ang kompetisyon, nga tipik sa kasaulogan sa piyesta sa Mulao, gipasiugdahan ni Barangay Captain Junaz Azarcon inabagan ni Yaw-Yan Ardigma Martial Arts Inc. head Master Benigno “Ekin” Caniga Jr.
“Nalipay ko sa feedback sa mga mananan-aw kay nindot daw kaayo ang mga away. First time nila nakakita og live fights sa contact sports,” matod ni Master Ekin. / ESL