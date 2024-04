French nat’l, Pinay nagpalgang patay

Patay na nga napalgan ang French national ug usa ka Pinay sa bakanteng luna sa usa ka subdivision sa Bool District, dakbayan sa Tagbilaran, lalawigan sa Bohol, alas 7:20 sa buntag, Biyernes, Abril 12, 2024.

Ang kapulisan sa dakbayan sa Tagbilaran nakadawat og tawag sa telepono labot sa mga lawas nga naa sa sulod sa usa ka tent nga nanimahong chemical.

Dali nga ningresponde ang mga polis ug sa dihang positibo ang impormasyon ug duna usab silay nakita nga puti nga plastic gallon nga gituohang gisudlan sa chemical, nanawag na sila og mga sakop sa personnel gikan sa PNP Forensic Unit.

Gisugdan dayon ang imbestigasyon alas 8:15 sa buntag diin giila nila ang mga nangamatay nga sila si Sylvian Florian Delaitre, 39, French national, taga Angers, France apan kasamtangan nga nagpuyo sa subdivision sa dapit ug Jennifer Cornelio, 30, taga lungsod sa San Fernando, habagatang Sugbo ug kasamtangan nga nagpuyo sa maong lugar.

Sa pasiunang imbestigasyon sa kapulisan sa Tagbilaran, nasayran nga nag set-up og camping tent ang duha ka mga biktima sa dapit.

Apan wala na masayod ang kapulisan kon unsay nahitabo samtang naa sila sa sulod.

Nabantayan nila nga nagtupad sa pag higda ang duha apan dunay usa ka gallon nga plastic sa ilang duol nga dunay sulod nga muriatic acid.

Laing chemical nga gituohang hydrogen sulfide nga posibling maoy nakaingun sa ilang kamatayon.

Si P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, niingon nga sa pagkakaron nagpadayon pa ang kapulisan sa ilang imbestigasyon.

Wala pa sila nakakuha sa motibo ug kon unsay hinungdan nganong nakabsan sila sa kinabuhi, kini tinuyo o dunay laing tawo nga nag himo sa krimen.

“Usa sa gitan-aw is ang possibility nga basin og na poison sila kay naay nakita didto nga chemicals didto sa tent. We are still conducting investigation as to what really happened. We will update you the moment that we will have the full report to be submitted by Tagbilaran City police station,” matod ni Pelare.

Gipangkuha na usab ang mga pamahayag sa mga tawo nga nakaila sa duha ka mga biktima ilabi na nga dunay migawas nga taho nga mibahad na ang babaye nga sila magpakamatay sila. Giingon nga nanawag kini og kabanay kalabot sa plano nga magpakamatay. / AYB