Fresh graduate gitudlo nga hepe sa PCUP, gikuwestiyon

Gidepensahan sa Malacañang niadtong Martes, Oktubre 20, 2026, ang pagtudlo sa 27-anyos nga si Zofia Canlas isip pangulo sa Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP).
Matod pa, aduna siyay dedikasyon ug kasinatian nga gikinahanglan aron mahimo ang maong trabaho.
Atol sa usa ka press briefing, gidepensahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagtudlo kang Canlas ug giklaro ang baruganan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang abilidad sa pagserbisyo sa nasod mao ang labing importante.
“Anuman ang estado mo sa buhay, mayaman ka, mahirap ka, kung ikaw ay may kakayahan na magtrabaho, magsilbi para sa bayan, iyan po ang numero uno para sa Pangulo,” matod ni Castro.
Ang pagtudlo ni Canlas nakadawat og mga pagsaway sa social media human sa iyang gradwasyon sa De La Salle University nga adunay degree sa Biology niadtong 2024 ug ang iyang pagkatudlo isip unang nominado sa Batang Quiapo party-list.
Gikuwestiyon sab sa mga netizen ang iyang pagtudlo pinaagi sa pag-recirculate sa mga litrato sa iyang mga pagbiyahe sa gawas sa nasod nga iyang gi-post sa iyang personal nga account.
Gipasabot ni Castro ang mandato sa PCUP, nga nag-ingon nga ang ahensiya ang nagdumala sa mga butang nga naglambigit sa mga pamilyang informal settler.
Kon ang korte mopagawas og mando nga makaapekto sa usa ka settlement, ang PCUP gilauman nga mokonsulta sa mga apektadong urban poor nga komunidad ug moisyu sa gikinahanglan nga sertipikasyon aron maseguro nga ang ilang resettlement madumala sa husto.
Sa pangutana kon ang posisyon nanginahanglan ba og legal nga background, si Castro niingon nga ang mga abogado gikinahanglan alang sa pormal nga pagpasaka o pagproseso sa mga kaso, apan dili kinahanglan alang sa negosasyon sa mga apektadong komunidad.
Dugang ni Castro nga pamilyar na si Canlas sa ahensiya, sanglit nagsilbi na siya kaniadto isip chief of staff sa PCUP.
Sa dihang gipangutana bahin sa mga kabalaka mahitungod sa lifestyle ni Canlas, giawhag ni Castro ang publiko nga hatagan siya og higayon nga mapamatud-an ang iyang kaugalingon una pa hukman ang iyang performance.
“Tingnan po muna natin kapag nakita ninyong nagkamali at saka po tayo pumuna. Sa ngayon ay bigyan natin ng pagkakataon dahil sinabi nga po natin matagal na rin po siya sa Presidential Commission for Urban Poor,” panapos ni Castro. / MCG, GMA News