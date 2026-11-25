Naselyo nang daan sa FUBA ang ikaupat nga puwesto human nila gipangpukan ang Hoopers, 78-66, niadtong Lunes, Nobiyembre 23, 2026, sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang FUBA, nga ningsaka sa 4-3 nga rekord, aduna pa’y nahabiling usa ka duwa apan dili na kini makaapekto sa ilang posisyon sa sunod round.
Human sa single-round robin elimination ning 9-team tournament, ang mopatigbabaw nga duha deretsong makasulod sa semis samtang ang magsunod nga upat mag-ilog sa nahabiling duha ka puwesto sa semis.
Ang mangiwit nga tulo mao ang sayong manamilit.
Sa ilang kapildihan, ang Hoopers nahagsa sa 1-6 nga baraha.
Sa laing duwa, gipangmakmak sa Power 60 ang Pardo Ball Club (PBC), 107-84.
Ang Power 60 ningsaka sa 2-4 nga rekord samtang ang PBC nahagbong sa 3-5 nga rekord.
Puntos matag usa:
1st game.
FUBA (78) - Pahamutang 23, Campos 21, Dejos 14, Vidal 8, Gabica 4, Isoy 2, Cortes 2, Padas 2, Labitan 2.
Hoopers (66) - Gerali 15, Chan 14, Torrefranca 13, Villocero 10, Barliso 8, Fernandez 6.
2nd game:
Power 60 (107) - Abejo 37, Cambaya 30, Delima 20, Ybiernas, 14, Ozon 4, Tanudra 2.
PBC (84) - Omana 16, Lumapas 15, Abapo 14, Zerna 12, Pacuiao 12, Cabaluna 12, Abelgas 3. / ESL