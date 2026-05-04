Fuel aid alang sa 10,000 ka drayber sa Cebu City sugdan karong Mayo

Sugdan na ang pagpang-apudapod sa ayuda sa lana alang sa liboan ka mga drayber sa pampublikong sakyanan sa Dakbayan sa Sugbo sa ikatulo nga semana sa Mayo.
Gikompirmar sa kagamhanan sa dakbayan nga lana mismo ang madawat sa mga benepisyaryo imbes nga cash, ubos sa P35-milyon nga driver subsidy program nga nalakip sa giaprubahan nga Supplemental Budget (SB) 1.
Sumala ni Mayor Nestor Archival, ang desisyon nga ihatag ang tabang pinaagi sa lana gitumong aron maseguro nga ang pundo sa publiko magamit lamang sa mga kinahanglanon sa transportasyon taliwala sa sige’g usab-usab nga presyo sa petrolyo.
Matod niya, ang maong programa kabahin sa mas lapad nga lakang sa dakbayan alang sa suporta sa sektor sa transportasyon nga grabeng naigo tungod sa pagsaka sa operational costs.
Ang maong subsidy nga gipundohan ubos sa bag-ohay lang giaprubahan nga supplemental budget, gikatakdang mo-cover sa inisyal nga 10,000 ka drayber, lakip na ang mga drayber sa jeepney, taxi, habal-habal, ug uban pang transport service providers.
Bisan pa niini, gipasabot ni Archival nga ang listahan ipaubos pa sa validation, diin gipaabot ang mga kausaban samtang nagpadayon ang screening.
Gibutyag ni Archival nga gitapos pa sa siyudad ang mekanismo sa pag-apudapod, lakip na kon pila ka kantidad sa lana ang madawat sa matag benepisyaryo. Matod niya nga mahimong magkalahi ang alokasyon depende sa matang sa sakyanan ug sa kagamitan niini, tungod kay ang taxi pananglitan, lahi og konsumo sa lana itandi sa motorsiklo o jeepney.
“Gipang-ayo pa nato ang sistema tungod kay ang matag sa transportasyon duna’y managlahing kinahanglanon sa lana,” matod sa mayor.
Dugang niya, gitun-an sab sa dakbayan kon ang pag-apudapod himuon ba pinaagi sa fuel cards o pinaagi sa sistema nga dumalahon sa barangay.
Usa sa mga nag-unang hagit nga nakit-an sa pagpatuman niini mao ang kalisod sa pag-ila sa mga benepisyaryo, ilabi na kadtong mga drayber nga wala’y pormal nga organisasyon.
Aron masulbad kini, magsalig og maayo ang siyudad sa validation diha sa level sa barangay.
Ubos sa gisugyot nga sistema, ang mga drayber kinahanglang magpakita og valid driver’s license, rehistro sa sakyanan, ug photo documentation sa drayber ug sa iyang unit.
Matod ni Archival, gipaabot nga duna’y dakong papel ang mga kapitan sa barangay sa pag-screen sa mga aplikante aron maseguro nga mga lehitimong drayber lamang ang malakip sa programa ug aron maminusan ang mga reklamo kon magsugod na ang pagpanghatag.
Giila sa kagamhanan ang kadaghan sa mga aplikante alang sa subsidy ug nipahibalo nga ang final nga listahan mahimo pang mausab human sa validation.
Matod ni Archival, ang programa nagpabiling abli alang sa pag-ayo sa sistema sa dili pa ang hingpit nga pagpatuman aron maseguro ang katarong ug kaangayan sa pag-apudapod.
Ang fuel subsidy usa sa mga nag-unang social assistance components sa SB 1 nga giaprobahan human sa mga deliberasyon sa budget nga naglakip sab sa infrastructure, social services, ug operational funding alang sa nagkalainlaing departamento sa dakbayan. / CAV