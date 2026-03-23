Fuel allocation sa mga barangay hunongon sa Dakbayan sa Sugbo

Hunongon sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang paghatag og fuel allocation alang sa mga sakyanan sa barangay sugod karong Abril isip kabahin sa mga lakang sa pagdaginot (cost-cutting) taliwala sa nagsaka nga presyo sa lana tungod sa nagpadayong tensiyon sa Middle East.
Matod ni Mayor Nestor Archival, ang mga barangay na mismo ang modumala sa ilang panginahanglan sa lana gamit ang financial assistance nga una nang gipagawas sa kagamhanan sa dakbayan.
“Sa mga barangay, sugod sa Abril dili na ta mohatag nila ug fuel allotment kay naa man koy gihatag nila nga fund para sa ilang fuel,” matod ni Archival.
Ang dakbayan naggahin og moabot P245 milyunes nga budget alang sa lana sa tibuok tuig. Samtang, nikabat sa P500,000 nga hinabang pinansyal ang gipagawas na ngadto sa mga barangay aron makatabang sa galastuhan sa lana.
Gibutyag sab ni Archival nga napakyas ang bag-ohay lang nga bidding alang sa fuel supply human walay suplayer nga nipakita og interes tungod sa dili stable nga presyo sa lana sa merkado.
Tungod kay ang presyo sa diesel nilapas na sa P100 matag litro, nipahimangno ang mayor nga mahimo pa kining mosaka ngadto sa P120 hangtod P130 sa umaabot nga mga semana.
“Kinahanglan ma-manage gyud na nila ug tarong kay kon dili, in the next six months wala na tay gasolina,” sumala sa mayor.
Iyang giawhag ang mga department head ug kadtong padulong pa nga makadawat og fuel allocation nga estriktong dumalahon ang ilang konsumo.
Bisan pa man niining maong mga pagtibhang, giklaro ni Archival nga ang mga essential services magpadayon gihapon nga makadawat og suporta sa lana.
Lakip niini ang mga truck sa basura, ambulansya, fire truck, ug mga patrol car sa kapulisan.
Ang pagpakunhod sa fuel allocation napatuman sab ngadto sa pipila ka mga opisina sa kagamhanan sa dakbayan. / CAV